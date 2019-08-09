Алиханов поручил изымать исторические здания у недобросовестных собственников

СЕГОДНЯ 19:07 2019-08-09T19:07:04+03:00

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В Калининградской области необходимо изымать объекты культурного наследия у недобросовестных собственников. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в ходе оперативного совещания в пятницу, 9 августа.

Глава Службы госохраны памятников Евгений Маслов рассказал на «оперативке», что ряд исторических зданий в регионе разрушаются, а собственники не предпринимают мер для обеспечения их сохранности. Среди них, например, жилой дом на улице Ломоносова, 15/10 в Советске.

- Это один из красивейших памятников архитектуры нашей области, – рассказал Маслов. – Заброшенное здание находится в центре города, год от года не только ветшает, но на глазах местных жителей разрушается и служит местом притяжения асоциальных личностей. После кражи дубовой резной двери, мы обратились в МВД с просьбой возбудить уголовное дело в отношении собственника здания, но нам было отказано с формулировкой «в связи с малозначительностью события».

Антон Алиханов в ответ заявил, что по некоторым объектам «пришло время принимать решения».

- Я бы попросил не ходить в суды, а попытаться сначала договориться о возврате этих объектов в нашу собственность, без судебных разбирательств. Думаю, по некоторым это вполне возможно сделать. Дальше будем восстанавливать за бюджетный счет или из внебюджетных источников, – заявил глава региона.

По данным Службы госохраны памятников, всего в Калининградской области насчитывается более 1 700 объектов культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU