Сегодня в Калининграде проводится День здоровья
В субботу, 10 августа, в рамках празднования Всероссийского Дня физкультурника в Калининграде проводится День здоровья.
Организаторами акции выступили областной центр медицинской профилактики и реабилитации, региональное министерство здравоохранения, управление спорта и молодежной политики комитета по социальной политике администрации Калининграда, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», общественные организации «Дети-инвалиды, больные сахарным диабетом» и «Вита».
Как сообщили в правительстве области, каждый желающий сможет получить консультации врачей-специалистов по правильному питанию, управлению стрессом, узнать уровень артериального давления, а также пройти бесплатное обследование в мобильном центре здоровья. Также Центр медпрофилактики приглашает детей от семи до 13 лет на увлекательную игру-квест «Здоровый образ жизни – это здорово!».
Акция будет проводиться с 11 до 14 часов на набережной Верхнего озера (ориентир – скейт-парк напротив Городской стоматологической поликлиники).
ИСТОЧНИК KP.RU