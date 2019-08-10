Сегодня в Калининграде проводится День здоровья

СЕГОДНЯ 10:05 2019-08-10T10:05:54+03:00

Всех желающих принять участие в акции приглашают на набережную Верхнего озера

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В субботу, 10 августа, в рамках празднования Всероссийского Дня физкультурника в Калининграде проводится День здоровья.

Организаторами акции выступили областной центр медицинской профилактики и реабилитации, региональное министерство здравоохранения, управление спорта и молодежной политики комитета по социальной политике администрации Калининграда, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», общественные организации «Дети-инвалиды, больные сахарным диабетом» и «Вита».

Как сообщили в правительстве области, каждый желающий сможет получить консультации врачей-специалистов по правильному питанию, управлению стрессом, узнать уровень артериального давления, а также пройти бесплатное обследование в мобильном центре здоровья. Также Центр медпрофилактики приглашает детей от семи до 13 лет на увлекательную игру-квест «Здоровый образ жизни – это здорово!».

Акция будет проводиться с 11 до 14 часов на набережной Верхнего озера (ориентир – скейт-парк напротив Городской стоматологической поликлиники).

ИСТОЧНИК KP.RU