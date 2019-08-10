В Калининграде пропал 9-летний мальчик

СЕГОДНЯ 10:13 2019-08-10T10:13:59+03:00

Всех, кто может сообщить информацию о Нурмухаммаде Турабаеве , просят позвонить в полицию

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Отдел МВД России по Ленинградскому району Калининграда разыскивает 9-летнего Турабаева Нурмухаммада Дилмуратовича. В пятницу, 9 июня, около 18 часов мальчика видели на улице Черняховского, он направлялся в сторону улицы Минской. Однако дома так и не появился, до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы пропавшего: на вид 9 лет, рост 145 см, худощавого телосложения, коротко стрижен, веснушки под глазами. Был одет в серые спортивные штаны фирмы «Пума», футболку синего цвета, на ногах темно-синие кроссовки, При себе имел пакет с игрушками.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Нурмуххамада Турабаева, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 55-25-69, 8 (4012) 55-45-02, 8 (4012) 55-45-03 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU