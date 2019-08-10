Калининградец украл «умный» электросчетчик в надежде добыть из него золото

СЕГОДНЯ 10:33 2019-08-10T10:33:25+03:00

Житель Зеленоградского района поверил россказням о том, что в приборе имеются детали с высоким содержанием драгметалла

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В Зеленоградском районе, в центральной его части в пятницу, 9 августа «случилося несчастье». В поселке Горьковское пропал интеллектуальный прибор учета электроэнергии стоимостью около 10 тысяч рублей. Ну, знаете, сейчас энергетики массово ставят такие по всей области.

Однако сотрудникам угрозыска удалось отыскать останки агрегата, а затем выйти на след его похитителя Вскоре силовиками был задержан 50-летний, ранее судимый житель района. Как признался мужик, он повелся на байку, которую рассказали ему приятели. Якобы в «умных» счетчиках имеются детали с высоким содержанием золота – оттого, собственно, приборы и умные.

Взалкавший уголовник умыкнул несчастный аппарат, долго, словно легендарный Шура Балаганов над чугунной гирей, пыхтел, разделывая его. А когда, наконец, докопался до начинки, выяснилось, что золота там нет ни миллиграмма. Разозленный вор зашвырнул раскуроченный счетчик подальше и направился разыскивать знакомых-шутников. Но сам попал в руки разыскивавших его полицейских.

Теперь зеленоградцу за кражу грозит лишение свободы сроком до 2 лет. Уголовное дело уже заведено и расследуется.

ИСТОЧНИК KP.RU