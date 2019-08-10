В Калининграде опытная уголовница обворовала магазина на Центральном рынке

СЕГОДНЯ 11:19 2019-08-10T11:19:33+03:00

Женщина дождалась, когда продавец отвлечется, и выгребла из кассового аппарата наличные деньги

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На Центральный рынок Калининграда 36-летняя жительница города пришла, чтобы кое-чего себе прикупить. Но это во-вторых. А во-первых, требовалось добыть для этого деньги. Их ранее неоднократно судимая за кражи и грабежи калининградка нашла в одном из магазинов. Улучила момент, когда 64-летний продавец отвлечется, сунула руку в незапертый кассовый аппарат и выгребла оттуда, сколько смогла захватить - оказалось 14 тысяч рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции по Ленинградскому району установили личность женщины подозреваемой, а затем задержали ее, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Увы, похищенные деньги воровка успела потратить. И теперь ожидает в следственном изоляторе очередного в своей бурной биографии суда.

ИСТОЧНИК KP.RU