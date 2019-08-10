2019-08-10T11:33:35+03:00
Происшествия

Пропавший в Калининграде 9-летний мальчик найден живым и здоровым

Как оказалось, школьник, не предупредив родителей, отправился в гости к своему другу
Игорь ОРЕХОВ
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Полиция Калининграда благополучно завершила поиски 9-летнего Нурмухаммада, который пропал без вести накануне, 9 августа.

- Сотрудниками полиции ОМВД России по Ленинградскому району была получена информация, что разыскиваемый несовершеннолетний находится в гостях у друга, - сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. - В ходе проверки данной оперативной информации, полицейские установили родителей несовершеннолетнего у которого ночевал разыскиваемый. Нурмухаммад был доставлен в отдел полиции, где установили, что каких-либо противоправных действий в отношении него не осуществлялось. Подростка передали его законным представителям после проведения профилактической беседы о недопустимости самовольного ухода из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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