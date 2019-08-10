Под Калининградом «Тойота» врезалась в «Ленд Ровер»: пострадал человек

СЕГОДНЯ 12:09 2019-08-10T12:09:11+03:00

Один из водителей хотел повернуть налево, а другой в этот момент решил пойти на обгон

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Утром 9 августа в Багратионовском районе было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.

Около 8:30 по местному времени со стороны Калининград в направлении поселка Новоселово следовал «Ленд Ровер». Машиной управлял 49-летний водитель, который при повороте налево не убедился предварительно в безопасности совершаемого маневра. И не заметил, что как раз в этот момент его вздумал обогнать 50-летний мужчина на «Тойоте».

В результате, как можно догадаться, иномарки столкнулись и получили технические повреждения. Из автомобилистов пострадал тот, что шел на обгон.

ИСТОЧНИК KP.RU