Калининградку обманул фальшивый мебельщик

СЕГОДНЯ 12:22 2019-08-10T12:22:08+03:00

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В апреле этого года жительницу Калининграда привлекло объявление в профильном сообществе одной из социальных сетей: мастерская по производству кухонной мебели предлагала свои услуги на чрезвычайно заманчивых условиях. Горожанка связалась с предполагаемым руководителем фирмы, оговорили заказ и сроки его выполнения. После чего клиентка перевела авансом на счет подрядчика 22 тысячи рублей.

Прошел обусловленный месяц – кухонный гарнитур не привезли. Огорченная калининградка попыталась выяснить причину задержки – по телефону мастер оказался недоступен. Добиться встречи с ним смогли только сотрудники угрозыска. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, задержанный в свои 29 лет имел за плечами уже три судимости. А вот мебельного производства никакого не имел. От слова «вообще».

В отношении мошенника возбуждено уголовное дело с перспективой поработать-таки на мебельном производстве – но уже в стенах исправительной колонии. Кроме того, полиция проверяет уголовника на причастность к совершению аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU