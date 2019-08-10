Начальник медсанчасти калининградской колонии попал под уголовное дело

СЕГОДНЯ 13:18 2019-08-10T13:18:28+03:00

Подозреваемый исправно начислял зарплату врачу, которая не появлялась на работе

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Проведенная прокуратурой в исправительной колонии №13 проверка привела к возбуждению уголовного дела в отношении врио начальника медсанчастью пенитенциарного учреждения.

Как было установлено проверяющими, с сентября 2018 по май 2019 года, достоверно зная о том, что врач одного из филиалов медицинской организации фактически отработала за указанный период лишь 17 дней, руководитель утверждал табеля учета рабочего времени с указанием в них заведомо ложной информации. В результате врачу было неправомерно выплачено 140 тысяч рублей.

- В исправительном учреждении отбывает наказание значительное количество осужденных, имеющих хронические заболевания, и отсутствие врача могло причинить вред их здоровью, - отметили в прокуратуре Калининградской области.

По материалам прокурорской проверки следственными органами в отношении врио начальника медсанчасти возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

ИСТОЧНИК KP.RU