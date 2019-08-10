2019-08-10T13:18:28+03:00
Происшествия

Начальник медсанчасти калининградской колонии попал под уголовное дело

Подозреваемый исправно начислял зарплату врачу, которая не появлялась на работе
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Проведенная прокуратурой в исправительной колонии №13 проверка привела к возбуждению уголовного дела в отношении врио начальника медсанчастью пенитенциарного учреждения.

Как было установлено проверяющими, с сентября 2018 по май 2019 года, достоверно зная о том, что врач одного из филиалов медицинской организации фактически отработала за указанный период лишь 17 дней, руководитель утверждал табеля учета рабочего времени с указанием в них заведомо ложной информации. В результате врачу было неправомерно выплачено 140 тысяч рублей.

- В исправительном учреждении отбывает наказание значительное количество осужденных, имеющих хронические заболевания, и отсутствие врача могло причинить вред их здоровью, - отметили в прокуратуре Калининградской области.

По материалам прокурорской проверки следственными органами в отношении врио начальника медсанчасти возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде проходит конференция разработчиков компьютерных игр
В Черняховске перекроют одну из главных автомагистралей города
Определится чемпион Калининградской области по пляжному футболу
Калининградку обманул фальшивый мебельщик
Под Калининградом «Тойота» врезалась в «Ленд Ровер»: пострадал человек
Пропавший в Калининграде 9-летний мальчик найден живым и здоровым
В Калининграде опытная уголовница обворовала магазина на Центральном рынке
Калининградец украл «умный» электросчетчик в надежде добыть из него золото
В Калининграде пропал 9-летний мальчик
Сегодня в Калининграде проводится День здоровья
Алиханов поручил изымать исторические здания у недобросовестных собственников
В Калининграде проходят финальные соревнования Национальной парусной лиги
На Куршской косе и в Зеленоградске продолжают искать женщину, пропавшую 31 июля
В субботу в Калининграде на берегу Верхнего озера пройдет День здоровья
Вечером в Зеленоградске прохожие обнаружили одинокую 2-летнюю девочку
В Калининграде приставы арестовали 24 машины должников на 7,2 млн рублей
В Черняховске пьяный мужчина угнал машину и врезался в дерево
Девятнадцать обманутых дольщиков «К-Строй» получили страховое возмещение
В Южном парке в Калининграде проведут субботник
В Зеленоградске представят книгу о городе-курорте Раушене
На пересечении улиц Гагарина и Орудийной построят православный культурный центр для детей
В центре Калининграда перестали работать светофоры
Калининградка отсудила 40 тысяч за сломанную руку в супермаркете