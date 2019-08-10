Определится чемпион Калининградской области по пляжному футболу

СЕГОДНЯ 15:37 2019-08-10T15:37:25+03:00

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Завтра, 11 августа состоится 10-й – заключительный тур Чемпионата калининградской области по пляжному футболу.

Как, вы не знали, что на наших пляжах тоже играют в футбол?! Ого, еще как – в турнире принимают участие целых шесть команд. Правда, к концу первенства региона фаворитов осталось лишь двое – это клубы «Лукойл» (Калининград) и «Кронштад-Променад», несмотря на название, представляющий Балтийск. Их отрыв от ближайшего преследователя – «ОборонЭнерго» (Калининград) составляет, соответственно, 18 и 15 очков. Ну а лидеров разделяют лишь 3 очка: калининградцы пока идут первыми, балтийцы – вторыми.

Остается добавить, что все три заключительных матча пройдут в поселке Янтарный. Фавориты сойдутся ровно в полдень. Спешите видеть, тем более, синоптики обещают, что дождя не будет, а температура воздуха поднимется до +25 по Цельсию.

ИСТОЧНИК KP.RU