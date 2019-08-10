2019-08-10T15:54:44+03:00
Общество

В Черняховске перекроют одну из главных автомагистралей города

На ремонт местной улицы Победы из областного бюджета выделено 60 миллионов рублей
Игорь ОРЕХОВ
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В Черняховске вот-вот начнется ремонт одной из главных городских автомагистралей - улицы Победы. На эти цели из областного бюджета выделено более 60 миллионов рублей. Сообщение об этом опубликовал информационный интернет-портал «Новый Черняховск».

Явно заждавшуюся кардинальной реконструкции транспортную артерию на время работ перекроют полностью. Вместо нее удары на себя примут центральная черняховская улица Ленина, по которой пойдет поток легковушек, и поселок Свобода, через который пустят в объезд грузовые машины. И так будет продолжаться, минимум, до января следующего года.

Все поклонникам автотуризма по просторам области, собирающимся в ближайшем будущем посетить Черняховск, стоит принять данную информацию к сведению. Хотя бы для того, чтоб сберечь свои время и нервы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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