В Калининграде проходит конференция разработчиков компьютерных игр
Калининград впервые принимает встречу представителей игровой индустрии. Сегодня, 10 августа более 300 участников собрались на одной из крупнейших конференций для разработчиков и издателей игр.
- История разработки игр в нашем регионе насчитывает более 20 лет, и на российской карте гейм-девелопмента Калининградская область очень заметна, конкурируя в этой индустрии с Москвой и Санкт-Петербургом, - заявил губернатор Антон Алиханов.
Он напомнил об одном из направлений приоритетных для региона отраслей - разработках программного обеспечения и IT. Такие проекты получают поддержку через льготы Особой экономической зоны, программу релокации специалистов, различные инструменты Центра поддержки предпринимательства. В регионе планируется активнее создавать площадки для акселерации такого бизнеса.
ИСТОЧНИК KP.RU