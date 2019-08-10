2019-08-10T17:17:00+03:00
Общество

В Калининграде проходит конференция разработчиков компьютерных игр

Одно из приоритетных направлений для экономики нашего региона – программное обеспечение и IT-технологии
Игорь ОРЕХОВ
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Калининград впервые принимает встречу представителей игровой индустрии. Сегодня, 10 августа более 300 участников собрались на одной из крупнейших конференций для разработчиков и издателей игр.

- История разработки игр в нашем регионе насчитывает более 20 лет, и на российской карте гейм-девелопмента Калининградская область очень заметна, конкурируя в этой индустрии с Москвой и Санкт-Петербургом, - заявил губернатор Антон Алиханов.

Он напомнил об одном из направлений приоритетных для региона отраслей - разработках программного обеспечения и IT. Такие проекты получают поддержку через льготы Особой экономической зоны, программу релокации специалистов, различные инструменты Центра поддержки предпринимательства. В регионе планируется активнее создавать площадки для акселерации такого бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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