В Калининграде презентовали «Крымский мост»

СЕГОДНЯ 18:51 2019-08-10T18:51:05+03:00

В ближайшее время книга появится в библиотеке имени Чехова. Фото: из архива «КП»

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В библиотеке имени Чехова Калининграда состоялась презентация книги Александра Лапина «Крымский мост». Автор – журналист, издатель и писатель в одном лице, лауреат многих премий, произведения которого пользуются большой популярностью у россиян.

Из названия презентованного в минувшую пятницу, 9 августа романа понятно, чему, в основном, он посвящен. Хотя наряду с описываемыми событиями определенного исторического периода там содержаться размышления куда более глобального характера, а также малоизвестная широкому читателю информация. Кстати, по словам самого автора, книга «читается на одном дыхании», и есть все основания доверять этой оценке.

В ближайшее время несколько экземпляров романа пополнят фонды «Чеховки». Интервью с Александром Лапиным читайте в следующем номере еженедельника «Комсомольская правда – Калининград».

ИСТОЧНИК KP.RU