Калининградская «Балтика» на выезде разгромила «Мордовию»
.Фото: fc-baltika.ru
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В матче 7-го тура Футбольной национальной лиги калининградская «Балтика» на выезде встречалась с «Мордовией».
На 10-й минуте Максим Кузьмин застал врасплох вратаря «Мордовии». Следом дальнему «выстрелу» на 22-й минуте Ильнура Альшина помог рикошет. А во втором тайме отличный дриблинг на 70-й минуте продемонстрировал Никита Глушков. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Балтики».
Победа позволила «Балтике» покинуть зону вылета и расположиться на 14-м месте в турнирной таблице ФНЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU