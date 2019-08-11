Калининградская «Балтика» на выезде разгромила «Мордовию»

СЕГОДНЯ 11:35 2019-08-11T11:35:29+03:00

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В матче 7-го тура Футбольной национальной лиги калининградская «Балтика» на выезде встречалась с «Мордовией».

На 10-й минуте Максим Кузьмин застал врасплох вратаря «Мордовии». Следом дальнему «выстрелу» на 22-й минуте Ильнура Альшина помог рикошет. А во втором тайме отличный дриблинг на 70-й минуте продемонстрировал Никита Глушков. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Балтики».

Победа позволила «Балтике» покинуть зону вылета и расположиться на 14-м месте в турнирной таблице ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU