На улице Чекистов в Калининграде горела квартира в многоэтажке, есть пострадавшие
.Фото: Александр Подгорчук
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Ночью в Калининграде горела квартира в многоэтажном доме на улице Чекистов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 01:21. В квартире горел диван. В результате пожара пострадали люди.
Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты трех пожарно-спасательных частей.
ИСТОЧНИК KP.RU