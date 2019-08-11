2019-08-11T11:41:02+03:00
Общество

На улице Чекистов в Калининграде горела квартира в многоэтажке, есть пострадавшие

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Ночью в Калининграде горела квартира в многоэтажном доме на улице Чекистов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 01:21. В квартире горел диван. В результате пожара пострадали люди.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты трех пожарно-спасательных частей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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