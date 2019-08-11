Алиханов пообещал 130 млн на ремонт подъездной дороги к 33-ему Судоремонтному заводу в Балтийске

СЕГОДНЯ 15:34 2019-08-11T15:34:35+03:00

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В Балтийске отремонтируют подъездную дорогу к 33-ему судоремонтному заводу. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в ходе рабочего выезда в муниципалитет.

Состояние улицы имени Александры Серебровской, которая ведёт к градообразующему предприятию, является давней проблемой, отметил глава региона.

- Было много обращений на эту тему. Сейчас администрация нашла ресурсы для того, чтобы провести проектирование. К концу ноября проект должен выйти из экспертизы. В сентябре-октябре примем поправки и уточним программу «Безопасные и качественные дороги», чтобы в 2020 году уже были заложены средства на ремонт, и мы в весну входили с уже действующим контрактом, - сказал Алиханов

Ориентировочная стоимость ремонта - 130 миллиона рублей. На улице будет заменено не только дорожное полотно, но и сделана ливневая канализация с очистными сооружениями, освещение, тротуар.

ИСТОЧНИК KP.RU