Самолет-памятник в Чкаловске поставят на специальные стойки
.Фото: мэрия Калининграда
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В микрорайоне Чкаловск продолжаются работы по ремонту военно-мемориального комплекса «Аллея героев морской авиации, памятник воздушным разведчикам». Об этом сообщается на странице администрации Калининграда в «Фейсбук».
- На обновлённом мемориале фронтовой бомбардировщик будет уже без колёс. ИЛ-28 поставят на специальные стойки так, чтобы создать ощущение полёта, - сообщили в администрации.
Работы на комплексе должны быть завершены до 15 октября, на эти цели в бюджете Калининграда предусмотрено 12 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU