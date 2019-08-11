В Калининграде будут судить инспектора Ространснадзора за получение взятки
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде госинспектора регионального отдела Ространснадзора будут судить за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В апреле этого года государственный инспектор получил взятку от главного инженера одной из компаний. По версии следствия, за 20 тысяч рублей инспектор согласился не привлекать компанию к административной ответственности
Уголовное дело направлено в Ленинградский районный суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU