2019-08-11T12:43:54+03:00
Общество

В Калининграде будут судить инспектора Ространснадзора за получение взятки

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде госинспектора регионального отдела Ространснадзора будут судить за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В апреле этого года государственный инспектор получил взятку от главного инженера одной из компаний. По версии следствия, за 20 тысяч рублей инспектор согласился не привлекать компанию к административной ответственности

Уголовное дело направлено в Ленинградский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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