11 Авг. 20:38 2019-08-11T20:38:43+03:00

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На стадионе «Судоремонтник» в Светлом открыли новую площадку для уличной гимнастики. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Площадку смонтировали в рамках региональной программы «выбираем спорт». Как сообщила вице-премьер Наталья Ищенко, до конца года в 21 муниципалитете области будут смонтированы такие объекты. На них можно заниматься воздушно-силовой атлетикой, готовиться к выполнению норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

- Комплекты поставила отечественная фирма, снизившая издержки на приобретение по результатам аукциона, - отмечает Наталья Ищенко.

По ее словам, Светлый вошел в федеральную программу и со следующего года там начнётся строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортзалом.

Напомним, что первая подобная площадка накануне была открыта в Балтийске, следующая планируется к введению в эксплуатацию властями Правдинска. Турники, брусья, шведские стенки закуплены региональным Центром спортивной подготовки сборных команд и монтируются за счёт муниципалитетов на подготовленное основание с травмобезопасным покрытием.

ИСТОЧНИК KP.RU