В поселке Нивенское ввели реверсивное движение из-за ДТП с бензовозом
Фото: Артём ГородковФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:
На автодороге Калининград - Нивенское ввели реверсивное движение из-за ДТП с бензовозом. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Авария произошла утром в воскресенье. Бензовоз съехал с трассы и перевернулся.
Сообщается, что разлива топлива не произошло. На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU