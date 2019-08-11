В поселке Нивенское ввели реверсивное движение из-за ДТП с бензовозом

СЕГОДНЯ 13:06 2019-08-11T13:06:10+03:00

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На автодороге Калининград - Нивенское ввели реверсивное движение из-за ДТП с бензовозом. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Авария произошла утром в воскресенье. Бензовоз съехал с трассы и перевернулся.

Сообщается, что разлива топлива не произошло. На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU