2019-08-11T20:37:56+03:00
Общество

С начала года в Калининградской области выявили свыше 700 фактов воровства электричества

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области за шесть месяцев 2019 года выявлено 749 фактов воровства электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба компании «Россети Янтарь».

Калининградцы незаконно использовали более 5,8 млн киловатт-часов. По данным компании, этого хватило бы жителям Пионерского более чем на месяц. При этом сетевой компании нанесен экономический ущерб в размере свыше 19 млн рублей.

Так, житель Правдинского района самовольно подключился к сети и использовал более 140 тысяч киловатт-часов на общую сумму почти 333 тысячи рублей. Сейчас на мужчину возбуждено уголовное дело.

- Воровать электричество финансово невыгодно, - заявили в электросетевой компании. - Во-первых, стоимость бездоговорного потребления по закону в несколько раз превышает размер законно потребленных киловатт, а во-вторых, нарушителям придется оплатить административный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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