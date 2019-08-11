2019-08-11T20:38:20+03:00
Спорт

В Калининграде пройдут матчи этапа Кубка России по волейболу

Виктор Сергеев
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..Фото: Роман Китайцев
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В Калининграде пройдут матчи предварительного этапа кубка России по волейболу. Об этом сообщается на сайте волейбольного клуба «Локомотив».

Калининградский клуб станет хозяином турнира. Игры пройдут во Дворце спорта «Янтарный» с 17 по 22 сентября.

Соперниками калининградских волейболисток на этом этапе турнира будут «Динамо» (Краснодар), «Минчанка» (Минск), «Липецк» (Липецкая область), «Уфимочка-УГНТУ» (Уфа), «Импульс» (Волгодонск).

ИСТОЧНИК KP.RU

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