В Калининграде пройдут матчи этапа Кубка России по волейболу
.Фото: Роман Китайцев
Изменить размер текста:
В Калининграде пройдут матчи предварительного этапа кубка России по волейболу. Об этом сообщается на сайте волейбольного клуба «Локомотив».
Калининградский клуб станет хозяином турнира. Игры пройдут во Дворце спорта «Янтарный» с 17 по 22 сентября.
Соперниками калининградских волейболисток на этом этапе турнира будут «Динамо» (Краснодар), «Минчанка» (Минск), «Липецк» (Липецкая область), «Уфимочка-УГНТУ» (Уфа), «Импульс» (Волгодонск).
ИСТОЧНИК KP.RU