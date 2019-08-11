2019-08-11T13:49:59+03:00
Происшествия

На ул. Дзержинского в Калининграде в ДТП погиб водитель «Фольксвагена»

Виктор Сергеев
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Фото: Аня СувороваФото: Аня СувороваФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининграде на улице Дзержинского в ДТП погиб водитель «Фольксвагена». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в воскресенье, в 9:30. У «Фольксвагена Гольф» лопнуло заднее левое колесо, автомобиль развернуло и вынесло на «встречку» , где он столкнулся с другой машиной.

В результате ДТП водитель «Гольфа» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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