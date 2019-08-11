2019-08-11T14:09:38+03:00
Общество

В трех поселках области отремонтируют Дома культуры

Виктор Сергеев
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В Калининградской области в этом году отремонтируют три Дома культуры. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве рассказал министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

Дома культуры отремонтируют в поселке Знаменске Гвардейского городского округа, в поселке Майское Гусевского городского округа и в поселке Фурмановка Нестеровского района. На реконструкцию предусмотрено почти 56 миллионов рублей.

Губернатор Антон Алиханов отметил, что главы муниципалитетов должны уделять пристальное внимание контролю качества выполняемых работ. Глава региона напомнил о проблемах с построенным в 2017 году домом культуры в поселке Сокольники под Гвардейском.

- По этому объекту ведется претензионная работа. К сожалению, Дом культуры простоял зиму неотапливаемый в силу недостаточного внимания со стороны местных властей к этому вопросу, – сказал Антон Алиханов. – Там были затруднения с передачей учреждения с баланса на баланс. Некоторые технические элементы пришли в негодность, но, как выясняется, это строительный брак. Сейчас муниципалитет находится в судах с компанией, которая была подрядчиком на строительстве дома культуры. Газификация поселка заканчивается, поэтому в этот отопительный сезон они войдут с нормальным теплом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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