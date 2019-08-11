СЕГОДНЯ 17:34 2019-08-11T17:34:32+03:00

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В Детской областной больнице начали лечить зубы детям-инвалидам под общим наркозом. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

- Ранее хирургические стоматологические вмешательства под общим наркозом проводились исключительно в отделении челюстно-лицевой хирургии стационара, а лечение – в частных стоматологических организациях либо на коммерческой основе, либо по полису ОМС, если такая организация является участником программы госгарантий, – пояснила начальник департамента охраны здоров Оксана Кокоулина.

Сегодня стоматологическое лечение с общим обезболиванием проводится на базе первого хирургического отделения медицинского учреждения, и дети, которым оно необходимо, будут обеспечены такой услугой в полном объеме, заявили в Минздраве. Для этого для операционной первой хирургии больницы купили стоматологическое оборудование стоимостью около 1,7 млн рублей. Также получена лицензия на стоматологическое лечение.

На лечение будут приниматься два-три пациента в неделю, в перспективе их поток будет увеличен.

ИСТОЧНИК KP.RU