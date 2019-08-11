2019-08-11T17:34:32+03:00
Общество

В Детской областной больнице начали лечить зубы детям-инвалидам под общим наркозом

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

В Детской областной больнице начали лечить зубы детям-инвалидам под общим наркозом. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

- Ранее хирургические стоматологические вмешательства под общим наркозом проводились исключительно в отделении челюстно-лицевой хирургии стационара, а лечение – в частных стоматологических организациях либо на коммерческой основе, либо по полису ОМС, если такая организация является участником программы госгарантий, – пояснила начальник департамента охраны здоров Оксана Кокоулина.

Сегодня стоматологическое лечение с общим обезболиванием проводится на базе первого хирургического отделения медицинского учреждения, и дети, которым оно необходимо, будут обеспечены такой услугой в полном объеме, заявили в Минздраве. Для этого для операционной первой хирургии больницы купили стоматологическое оборудование стоимостью около 1,7 млн рублей. Также получена лицензия на стоматологическое лечение.

На лечение будут приниматься два-три пациента в неделю, в перспективе их поток будет увеличен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самолет-памятник в Чкаловске поставят на специальные стойки
Алиханов пообещал 130 млн на ремонт подъездной дороги к 33-ему Судоремонтному заводу в Балтийске
В полиции сообщили обстоятельства ДТП с бензовозом под Калининградом
В понедельник погранпереход Багратионовск-Безледы не будет работать полтора часа
В трех поселках области отремонтируют Дома культуры
На ул. Дзержинского в Калининграде в ДТП погиб водитель «Фольксвагена»
В поселке Нивенское ввели реверсивное движение из-за ДТП с бензовозом
В Калининграде будут судить инспектора Ространснадзора за получение взятки
В Багратионовском районе перевернулся бензовоз
На улице Чекистов в Калининграде горела квартира в многоэтажке, есть пострадавшие
Калининградская «Балтика» на выезде разгромила «Мордовию»
В Калининграде презентовали «Крымский мост»
В Калининграде проходит конференция разработчиков компьютерных игр
В Черняховске перекроют одну из главных автомагистралей города
Определится чемпион Калининградской области по пляжному футболу
Начальник медсанчасти калининградской колонии попал под уголовное дело