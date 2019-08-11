В понедельник погранпереход Багратионовск-Безледы не будет работать полтора часа

СЕГОДНЯ 14:33 2019-08-11T14:33:41+03:00

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В понедельник, 12 августа погранпереход Багратионовск-Безледы не будет работать в течение полутора часов. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

С 11 часов до 12:30 будет закрыта российская часть пункта пропуска для устранения аварийной ситуации в системе электроснабжения. Из-за этого регистрация людей и транспорта будет временно приостановлена.

После 12:30 переход будет работать в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU