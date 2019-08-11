2019-08-11T14:33:41+03:00
Общество

В понедельник погранпереход Багратионовск-Безледы не будет работать полтора часа

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы
Изменить размер текста:

В понедельник, 12 августа погранпереход Багратионовск-Безледы не будет работать в течение полутора часов. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

С 11 часов до 12:30 будет закрыта российская часть пункта пропуска для устранения аварийной ситуации в системе электроснабжения. Из-за этого регистрация людей и транспорта будет временно приостановлена.

После 12:30 переход будет работать в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самолет-памятник в Чкаловске поставят на специальные стойки
В Детской областной больнице начали лечить зубы детям-инвалидам под общим наркозом
Алиханов пообещал 130 млн на ремонт подъездной дороги к 33-ему Судоремонтному заводу в Балтийске
В полиции сообщили обстоятельства ДТП с бензовозом под Калининградом
В трех поселках области отремонтируют Дома культуры
На ул. Дзержинского в Калининграде в ДТП погиб водитель «Фольксвагена»
В поселке Нивенское ввели реверсивное движение из-за ДТП с бензовозом
В Калининграде будут судить инспектора Ространснадзора за получение взятки
В Багратионовском районе перевернулся бензовоз
На улице Чекистов в Калининграде горела квартира в многоэтажке, есть пострадавшие
Калининградская «Балтика» на выезде разгромила «Мордовию»
В Калининграде презентовали «Крымский мост»
В Калининграде проходит конференция разработчиков компьютерных игр
В Черняховске перекроют одну из главных автомагистралей города
Определится чемпион Калининградской области по пляжному футболу
Начальник медсанчасти калининградской колонии попал под уголовное дело