В понедельник погранпереход Багратионовск-Безледы не будет работать полтора часа
.Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы
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В понедельник, 12 августа погранпереход Багратионовск-Безледы не будет работать в течение полутора часов. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.
С 11 часов до 12:30 будет закрыта российская часть пункта пропуска для устранения аварийной ситуации в системе электроснабжения. Из-за этого регистрация людей и транспорта будет временно приостановлена.
После 12:30 переход будет работать в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU