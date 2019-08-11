2019-08-11T14:46:45+03:00
Происшествия

В полиции сообщили обстоятельства ДТП с бензовозом под Калининградом

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Стали известны обстоятельства ДТП с участием бензовоза на автодороге Калининград-Долгоруково.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, авария произошла около поселка Нивенское в 4:50 утра. 45-летний водитель бензовоза уснул за рулем, после чего грузовик съехал с проезжей части и опрокинулся.

В результате ДТП топливо не вылилось, на месте работают сотрудники МЧС. В районе поселка было организовано реверсивное движение транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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