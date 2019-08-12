Более 500 человек измерили давление и сахар в крови в ходе акции на Верхнем озере

СЕГОДНЯ 10:45 2019-08-12T10:45:45+03:00

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На выходных на Верхнем озере в Калининграде прошел очередной День здоровья. Акция по профилактике заболеваний была организована Центром медицинской профилактики и реабилитации, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

На берегу озера было развернуто два пункта по приему пациентов. Гости и участники праздника измерили уровень артериального давления и сахара в крови, получили рекомендации специалистов по правильному питанию в зависимости от индивидуальных особенностей организма и возможных рисков различных заболеваний. Особенно востребованными у посетителей павильона были консультации врача-психолога, который в доступной форме рассказывал о том, как в повседневной жизни можно успешно управлять стрессом.

В мобильном комплексе можно было проверить артериальное давление, уровень сахара в крови, уровень холестерина, пройти исследование сердца на кардиовизоре, а также измерить внутриглазное давление для ранней диагностики глаукомы.

Всего в экспресс-диагностике здоровья приняли участие 514 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU