В школе №11 в Чкаловске появится стадион и новые спортивные площадки

СЕГОДНЯ 10:53 2019-08-12T10:53:01+03:00

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В школе №11 в микрорайоне Чкаловск уже в этом году появится стадион и новые спортивные площадки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На благоустройство пришкольной территории было выделено более 22 млн рублей. На территории будущего школьного стадиона уже выполнен монтаж ливневой канализации, переложены существующие дренажные сети, ведутся работы по устройству основания спортивных площадок. Кроме того, идет ремонт теплового пункта и кровли.

- Все строительно-ремонтные работы идут в соответствии с графиком, и несомненно, к 1 сентября школьников встретят обновленные здания и спортивные площадки, - заявил глава города Алексей Силанов.

ИСТОЧНИК KP.RU