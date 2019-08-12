2019-08-12T11:12:21+03:00
Общество

Поворот запрещен: На «Солдатовском» перекрестке установили дорожные ограждения

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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На опасном участке федеральной трассы А229 «Калининград-Нестеров» в районе Солдатово изменена схема движения.

По оси автодороги установлены дорожные ограждения, из-за этого стало невозможно совершать левые повороты на перекрестке в районе поселка Солдатово. Также теперь невозможно сквозное движение из Гвардейска в Солдатово и в обратном направлении через трассу.

Ближайшие места разворотов расположены на 38 и 44 километрах, т.е. на расстоянии не более 4 километров от закрываемого перекрестка.

Напомним, в июле на «Солдатовском» перекрестке произошло два ДТП с пострадавшими и погибшим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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