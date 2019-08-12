На границе в Багратионовске задержали 20 кг малины

СЕГОДНЯ 11:25 2019-08-12T11:26:14+03:00

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Сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз в Калининградскую область свежей малины и перца. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

20 килограммов свежей малины и перца обнаружили в багаже калининградца в пункте пропуска в Багратионовске.

- Подкарантинная продукция ввозилась без фитосанитарного сертификата, подтверждающего ее фитосанитарную безопасность. Вся продукция возвращена в Польшу, - заявили в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве напомнили, что без фитосанитарного сертификата разрешается ввоз не более 5 кг подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, к которой относится плодовоовощная продукция, орехи, сухофрукты, а также дынь, арбузов и тыкв в количестве не более 1 штуки, а также цветов в количестве не более 3 букетов.

ИСТОЧНИК KP.RU