В Калининграде без света остались дома на 12-ти улицах

СЕГОДНЯ 11:30 2019-08-12T11:30:34+03:00

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В понедельник в Калининграде в течение дня не будет электричества на 12-ти улицах и трех СНТ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 12 часов света не будет на ул. Курганская1, 6-14, пр-т Советский 49-59. До 16 часов электричество отключено на ул. Ямская 2, 18, 50, 52, 60а, 80, 82, 96, 100, 11, 13, 15а, 25, 33, 69-75, 85, 91, ул. Новая 13, 20, с/т «Орбита», с/т «Железнодорожник», с/т «Чайка».

До 18 часов без электричества будут ул. Портовая 50, ул. Товарная 17-19а, ул. В. Талалихина 17, ул. Д. Бедного 1, ул. Парковая Аллея 71, ул. В. Талалихина 1-21.

До 20 часов света не будет на ул. Леонова 68-72, пр-т Советский 102.

Подачу холодной воды планируется отключить в дома ул. Печатная 1-21, 31-41, 2-24 – с 10.00 до 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU