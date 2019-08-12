Под Знаменском на трассу высыпалось несколько тонн зерна
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Знаменском районе из грузовика высыпалось зерно. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте». Там же опубликовано видео.
По предварительным данным, у грузовика внезапно открылся борт и зерно стало высыпаться на проезжую часть.
- Ну кто же на самосвалах возит зерновые, мама дорогая, - прокомментировал ситуацию автор видео.
ИСТОЧНИК KP.RU