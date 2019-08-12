СЕГОДНЯ 12:02 2019-08-12T12:03:37+03:00

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В автобусах «Калининград-ГорТранса» заработала безналичная система оплаты проезда. Как сообщает пресс-служба мэрии, пассажиры уже несколько дней могут пользоваться как обычными банковскими картами, в том числе, и через телефон, так и специальной — «Волна Балтики» - как общегражданской, так и льготной. При этом продолжает приниматься оплата наличными средствами.

Однако, есть и проблемы при переходе на безналичную оплату – у валидаторов быстро разряжаются аккумуляторы.

- Мы протестировали городское предприятие - 75 процентов валидаторов работают в заявленном режиме, и около 25 – только половину смены, – сказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин. - Есть две причины – либо используется неэнергоэффективный режим работы, и тогда нужно будет провести перенастройку этих валидаторов , либо часть аккумуляторов требует замены.

По словам Кутина, поставщик валидаторов пообещал до конца недели поставить необходимое резервное количество аккумуляторов.

- Только когда вся система заработает без сбоя, у всех перевозчиков, мы подпишем акт о приёмке работ, - сказал Кутин.

ИСТОЧНИК KP.RU