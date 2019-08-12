Прокуратура Балтийска потребовала устранить свалку мусора вдоль дороги
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Прокуратура Балтийска потребовала от местной администрации устранить несанкционированную свалку мусора вдоль дороги. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Свалка бытового и строительного мусора, порубочных остатков, кусков асфальта, остатков битума от кровли появилась около железной дороги в районе 39 км автомобильной дороги Калининград-Балтийск.
Прокурор внес представление в адрес главы администрации Балтийска, которое в настоящее время находится в стадии рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU