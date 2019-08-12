2019-08-12T12:34:06+03:00
Звезды

В Калининграде для съемок фильма про Виктора Цоя ищут фанатов и поле борщевика

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области завершаются съемки фильма о легендарном советском рок-музыканте Викторе Цое, режиссером которого выступает Алексей Учитель.

- Наш проект подходит к концу, и остался крайний шанс принять участие! – говорят организаторы съемок, разыскивая актеров массовых сцен.

В эту пятницу 16 августа намечен просмотр актеров на роль фанатов Виктора Цоя: парни и девушки от 18 до 25 лет.

- Желательно настоящие фанаты с прическами до 1990 года, если есть свои костюмы, обязательно берите с собой. Будет крутая сцена с актером, который играет самого Цоя! - говорят организаторы.

Кроме того, киношники ищут необычную локацию (так называют подходящее место для съемок).

«Ищем локацию, которую можно сжечь и разрушить. Желательно в области и в поле! Если у вас есть старый коровник под снос или поле борщевика, которое можно сжечь, либо знаете где можно найти и с кем договориться, то именно вы можете помочь нам завершить проект «Цой». По сюжету это будет граница Латвии», - говорится в сообщении в группе «Съемки в кино в Калининграде».

Напомним, съемками занимается компания «Калининград фильм» (совместно с киностудией «Рок» из Санкт-Петербурга).

Планируется мифологическая картина в стиле роуд-муви, повествующая о последних днях жизни Виктора Цоя и его роковом пути домой. Действие фильма начинается со страшного ДТП на латвийской автотрассе, в котором гибнет лидер группы «Кино». В Калининграде отснимут лишь часть сцен, съемочная группа будет также работать в Латвии, Санкт-Петербурге и Псковской области.

Главным героем фильма является водитель «Икаруса», в который врезался «Москвич» советской рок-звезды. Шофер ничего не знал о Викторе Цое, не слушал его песен. Не знал и того, что эта авария навсегда изменит его собственную жизнь. Ведь в силу обстоятельств, именно ему предстоит отвезти гроб с телом музыканта из Латвии в Ленинград. В этой роли занят Евгений Цыганов.

Другим героем будет девушка-фотограф, влюбленная в Цоя (актриса Надежда Калеганова). В роли жены Цоя Марьяны снимется Марьяна Спивак. А последнюю любовь Виктора сыграет Паулина Андреева. Роль продюсера Юрия Айзеншписа доверили Игорю Вернику.

Рабочее название будущей киноленты - «47». Так предполагалось назвать последний альбом группы «Кино», который был доделан и вышел уже после смерти Виктора Цоя как «Черный альбом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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