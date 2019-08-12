На Балтийском флоте почтили память погибших подводников «Курска»

СЕГОДНЯ 12:35 2019-08-12T12:35:30+03:00

12 августа исполнилось 19 лет со дня катастрофы, которая унесла жизни 118 подводников

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На кораблях и в частях были приспущены флаги, проведены митинги, посвященные памяти подводников, личный состав флота почтил минутой молчания память погибших моряков.

- В Калининграде памятные мероприятия прошли в филиале военно-морской академии, - прокомментировали в пресс-службе Балтфлота. - Пятеро выпускников нынешнего филиала проходили службу на АПРК «Курск» и погибли при исполнении воинского долга.

В память о погибших подводниках в военно-морском вузе установлены мемориальные плиты с именами офицеров – выпускников, не вернувшихся из последнего похода в Баренцево море - капитана 3 ранга Андрея Силогавы, капитан-лейтенантов Олега Насиковского и Бориса Гелетина, старших лейтенантов Александра Гудкова и Сергея Фитерера.

Воздать дань мужеству погибших моряков пришли представители командования Балтийским флотом, филиала, а также родственники и друзья погибших подводников. Участники митинга возложили цветы к мемориальным плитам выпускников института.

Отдавая воинские почести погибшим героям, личный состав военно-морского института торжественным маршем прошел перед мемориалом подводникам. В часовне, расположенной на территории военно-морского учебного заведения, представители Русской православной церкви провели поминальную литию.

12 августа торжественно-траурные мероприятия прошли также в Санкт-Петербурге, Видяево, Волгограде и Курской области.

12 августа 2000 года атомный подводный ракетный крейсер К-141 «Курск» Северного флота участвовал в военно-морских учениях в Баренцевом море. На борту находился штатный экипаж, группа офицеров штаба дивизии и гражданские специалисты завода «Дагдизель» - всего 118 человек. Около 11:00 в районе маневров были зафиксированы два подводных взрыва…

Как установило следствие, взрыв произошел в торпедном аппарате № 4 из-за утечки перекиси водорода вследствие микротрещин в корпусе торпеды; позднее взорвались находившиеся в отсеке стеллажи с другими торпедами. Оставшиеся в живых 23 моряка отступили в девятый отсек, где скончались спустя сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU