Калининградец воровал из магазина стройматериалов шуруповерты

СЕГОДНЯ 12:48 2019-08-12T12:48:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские задержали калининградца за серию краж из строительного магазина.

38-летний горожанин в июле совершил четыре кражи шуруповертов из магазина стройматериалов на улице Согласия. Причем 28 июля мужчина похитил электроинструмент дважды в течение часа. Ущерб составил порядка 25 тысяч рублей.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили персонал, возможных очевидцев и установили личность злоумышленника. По предварительным данным, похищенное подозреваемый продавал, а деньги тратил на собственные нужды.

По фактам краж возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU