Калининградец завоевал бронзу первенства мира по академической гребле

СЕГОДНЯ 13:25 2019-08-12T13:25:43+03:00

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В Токио провели мировые соревнования гребцов академического стиля не старше 18 лет, собрав 500 лучших атлетов из 24 стран.

Участвовал в состязании и 17-летний калининградец Александр Ковальский – вместе с Владимиром Гаевским, Виктором Ковалевым и Егором Грачевым.

В соревновании лодок-четверок без рулевого на старт вышли экипажи из 17 стран.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наши ребята успешно квалифицировались в полуфинал, показывая одни из самых быстрых секунд на финише зачетной двухкилометровой дистанции.

В решающем заезде шести лучших лодок отечественный квартет финишировал за 6 минут 13,180 секунды, уступив четверкам Италии и Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU