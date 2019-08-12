Суд обязал администрацию Нестерова установить пандус при входе в детскую школу искусств

СЕГОДНЯ 13:28 2019-08-12T13:28:03+03:00

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Суд обязал нестеровских чиновников обеспечить беспрепятственный доступ в здание детской школы искусств для маломобильных групп населения. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Недавно прокурорские работники узнали, что местную школу искусств не могут попасть инвалиды-колясочники, так как нет пандуса и даже кнопки вызова персонала. Однако руководство школы искусств не отреагировало на представление прокурора, так что пришлось обращаться в суд. Не хотела строить пандус и администрация, мотивируя это тем, что в школе инвалиды-колясочники не обучаются и установка пандуса нецелесообразна

Районный суд все же обязал чиновников выделить деньги на установку пандуса.

ИСТОЧНИК KP.RU