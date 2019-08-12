2019-08-12T13:30:00+03:00
Общество

В Калининграде во вторник проверят уличные сирены

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Во вторник 13 августа в 11:00 в Калининграде будут вновь проверять сирены.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС, кратковременное включение уличных сирен будет произведено в Калининграде и в административных центрах городских округов и районов области.

Проверяют их с целью определения готовности региональной автоматизированной системы оповещения населения.

В МЧС отмечают, что это лишь тестирование, сигнал никаких действий населения не предусматривает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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