В Калининграде во вторник проверят уличные сирены
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Во вторник 13 августа в 11:00 в Калининграде будут вновь проверять сирены.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС, кратковременное включение уличных сирен будет произведено в Калининграде и в административных центрах городских округов и районов области.
Проверяют их с целью определения готовности региональной автоматизированной системы оповещения населения.
В МЧС отмечают, что это лишь тестирование, сигнал никаких действий населения не предусматривает.
ИСТОЧНИК KP.RU