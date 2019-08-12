2019-08-12T13:44:02+03:00
Политика

Самолет ВВС США провел разведку у границы Калининградской области

Виктор Сергеев
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Американский самолет провел разведку у границы Калининградской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на мониторинговый ресурс Plane Radar.

в понедельник, 12 августа, радиоразведчик RC-135U Combat Sent с бортовым номером 64-14847 был замечен в воздушном пространстве Германии. Спустя час воздушное судно пролетело над Калининградской областью.

По данным издания, в последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в частности американские, все чаще стали появляться у границ России.

Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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