Самолет ВВС США провел разведку у границы Калининградской области
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Американский самолет провел разведку у границы Калининградской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на мониторинговый ресурс Plane Radar.
в понедельник, 12 августа, радиоразведчик RC-135U Combat Sent с бортовым номером 64-14847 был замечен в воздушном пространстве Германии. Спустя час воздушное судно пролетело над Калининградской областью.
По данным издания, в последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в частности американские, все чаще стали появляться у границ России.
Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.
ИСТОЧНИК KP.RU