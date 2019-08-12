2019-08-12T14:13:02+03:00
Общество

В первый день чемпионат фейерверков в Калининграде посетило более 11 тысяч человек

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр Подгорчук
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Первый день IV Мирового чемпионата фейерверков посетило более 11 тысяч человек. Об этом «Комсомолке» сообщила руководитель Центра фейерверков «Хан» Евгения Хан.

Напомним, в субботу 10 августа на прилегающей к стадиону «Калининград» территории выступал певец Сергей Лазарев. Фейерверк-шоу устраивали команды из Италии и Португалии.

Чемпионат продолжится 17 и 24 августа. В грядущую субботу на острове выступят команды пиротехников из Белоруссии и США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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