Исследование: К среднему классу можно отнести лишь 11% калининградских семей

СЕГОДНЯ 14:17 2019-08-12T14:18:31+03:00

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В Калининградской области к среднему классу можно отнести лишь 11,1% семей. Об этом говорится в исследовании, проведенном «РИА Новости».

По этому показателю регион находится на 45-м месте среди субъектов РФ.

Исследование проводилось на основе данных Росстата. Под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека. Рассмотрены были семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу.

Доля жителей, которых можно отнести к среднему классу, в 71-м регионе России не превышает 20% от общей численности населения, при этом в Ямало-Ненецком автономном округе к этой категории можно отнести 45% семей, а в Ингушетии всего около 2%, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».

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ИСТОЧНИК KP.RU