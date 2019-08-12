На областных дорогах ограничат движение из-за соревнований по триатлону

СЕГОДНЯ 14:55 2019-08-12T14:55:39+03:00

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В субботу, 17 августа, в Калининградской области пройдут соревнования по триатлону IRONSTAR KALININGRAD – 2019. как сообщает пресс-служба регионального правительства, в этот день будет ограничено движение на ряде областных дорог.

С 6 часов утра до 15 часов движение транспорта будет ограничено на следующих автодорогах:

– «Приморское полукольцо» в направлении Калининград - Светлогорск (подъезды к аэропорту «Храброво», а также подъезд к г. Светлогорск и г. Пионерский не ограничиваются);

– «Калининград - Зеленоградск» (на участке от «Приморского полукольца» до перекрестка с круговым движением при въезде в г. Зеленоградск);

– «Сосновка – Куршская Коса» (от автодороги «Калининград - Зеленоградск» до «Зеленоградск – Морское»);

– «Зеленоградск – Морское» (в районе городской парковки, которая также будет закрыта);

– г. Зеленоградск, ул. Тургенева (в направлении г. Зеленоградск – г. Калининград);

– г. Зеленоградск, ул. Окружная (в направлении Национальный парк «Куршская коса» - Калининград);

– г. Зеленоградск, ул. Московская (на участке автомобильной дороги от городского кладбища до Национального парка «Куршская коса»);

– г. Зеленоградск, ул. Подлесная.

ИСТОЧНИК KP.RU