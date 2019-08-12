2019-08-12T14:55:39+03:00
Общество

На областных дорогах ограничат движение из-за соревнований по триатлону

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В субботу, 17 августа, в Калининградской области пройдут соревнования по триатлону IRONSTAR KALININGRAD – 2019. как сообщает пресс-служба регионального правительства, в этот день будет ограничено движение на ряде областных дорог.

С 6 часов утра до 15 часов движение транспорта будет ограничено на следующих автодорогах:

– «Приморское полукольцо» в направлении Калининград - Светлогорск (подъезды к аэропорту «Храброво», а также подъезд к г. Светлогорск и г. Пионерский не ограничиваются);

– «Калининград - Зеленоградск» (на участке от «Приморского полукольца» до перекрестка с круговым движением при въезде в г. Зеленоградск);

– «Сосновка – Куршская Коса» (от автодороги «Калининград - Зеленоградск» до «Зеленоградск – Морское»);

– «Зеленоградск – Морское» (в районе городской парковки, которая также будет закрыта);

– г. Зеленоградск, ул. Тургенева (в направлении г. Зеленоградск – г. Калининград);

– г. Зеленоградск, ул. Окружная (в направлении Национальный парк «Куршская коса» - Калининград);

– г. Зеленоградск, ул. Московская (на участке автомобильной дороги от городского кладбища до Национального парка «Куршская коса»);

– г. Зеленоградск, ул. Подлесная.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде запустили «горячую линию» по вопросам продажи молочных товаров по новым правилам
Пассажиропоток аэропорта «Храброво» увеличился на 12%
В Светлогорске до 16 августа возможны перебои с электричеством
В мэрии рассказали, на каких улицах Калининграда пройдет ремонт на этой неделе
Оксана Акиньшина представит в Калининграде фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой»
Алиханов – о долгострое в Балтийске: Надеемся, через полтора года дом будет сдан
Министр: Чаще всего через портал госуслуг калининградцы записываются к врачу
Депутат из Черняховска лишился мандата из-за конфликта интересов
Полиция Гурьевска объявила в розыск 17-летнюю девочку
В Калининграде ремонтируют тротуар в начале улицы Горького
На улице Спортивной в Калининграде сбили 13-летнего велосипедиста
В Калининграде в СНТ «50 лет Октября» выявили несанкционированные выпуски сточных вод
Калининградец пригрозил сжечь автомобиль гособвинителя в суде