2019-08-12T14:59:46+03:00
Происшествия

Калининградец пригрозил сжечь автомобиль гособвинителя в суде

Теперь к обвинению жителя Советска в грабеже, мошенничестве и разбое прибавились еще две уголовные статьи
Игорь ОРЕХОВ
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В апреле этого года 38-летний житель Советска угодил под суд по обвинению сразу в грабеже, мошенничестве и разбое. И, видимо, позиция государственного обвинителя оказалась на редкость сильной. Короче, сообразив, что ему не отвертеться от законного наказания, подсудимый сначала во всеуслышание оскорбил сотрудника прокуратуры, а затем и вовсе пригрозил сжечь его автомобиль в отместку за хорошую работу. После чего стал фигурантом еще одного уголовного дела, возбужденного сразу по двум статьям УК РФ.

- Мужчина обвиняется в угрозе уничтожения имущества в связи с осуществлением правосудия и неуважении к суду, - сообщили в региональном Следственном управлении СКР. - В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

Максимальное наказание, которому может быть подвергнут советчанин – 2 года лишения свободы. Которые могут добавить к срокам за предыдущую уголовщину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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