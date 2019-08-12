В Калининграде в СНТ «50 лет Октября» выявили несанкционированные выпуски сточных вод

СЕГОДНЯ 15:46 2019-08-12T15:48:08+03:00

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В калининградском СНТ выявлены несанкционированные выпуски сточных вод. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Речь идет об СНТ «50 лет Октября», там выявлены четыре физических лица и одно предприятие, допустившие нарушения законодательства в области охраны окружающей среды.

- По физическим лицам направлены запросы в Росреестр для установления собственников земельных участков. Меры административного воздействия также примут в отношении предприятия, - заявили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

По данным фактам возбуждены административные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU