На улице Спортивной в Калининграде сбили 13-летнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 15:53 2019-08-12T15:54:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 12 августа, в Калининграде под колеса автомобиля попал 13-летний велосипедист. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТп произошло в 10:40 на улице Спортивной. 40-летинй водитель «Ауди» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество и сбил 13-летнего мальчика на велосипеде.

В результат дорожного происшествия ребенок получил телесные повреждения. По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU