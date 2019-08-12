На улице Спортивной в Калининграде сбили 13-летнего велосипедиста
.Фото: УМВД по Калининградской области
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В понедельник, 12 августа, в Калининграде под колеса автомобиля попал 13-летний велосипедист. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТп произошло в 10:40 на улице Спортивной. 40-летинй водитель «Ауди» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество и сбил 13-летнего мальчика на велосипеде.
В результат дорожного происшествия ребенок получил телесные повреждения. По факту аварии проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU