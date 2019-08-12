В Калининграде ремонтируют тротуар в начале улицы Горького

СЕГОДНЯ 16:32 2019-08-12T16:33:59+03:00

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В Калининграде начали ремонтировать тротуар в начале улицы Горького. Рабочие сняли старый асфальт на участке от улицы Черняховского до перекрестка у «Акрополя». Пешеходную дорожку планируют выложить плиткой.

На тротуаре установлен забор, однако, пешеходы все равно идут по ремонтируемой стороне улицы. Кто-то обходит по проезжей части, кто-то – по траве.

Тем временем продолжается ремонт и проезжей части улицы Горького. Работы ведут со стороны выезда из Калининграда.

Ранее губернатор Антон Алиханов раскритиковал очередность выполнения работ.

- Начали от Окружной. Я лично считаю, что это не совсем правильно. В летние месяцы как раз надо было бы знаться центром города для того, чтобы в сентябре, когда дети в школу пойдут, не было огромных пробок и проблем, - говорил Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU