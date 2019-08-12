2019-08-12T16:33:59+03:00
Общество

В Калининграде ремонтируют тротуар в начале улицы Горького

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В Калининграде начали ремонтировать тротуар в начале улицы Горького. Рабочие сняли старый асфальт на участке от улицы Черняховского до перекрестка у «Акрополя». Пешеходную дорожку планируют выложить плиткой.

. Фото: Александр КАТЕРУША

.Фото: Александр КАТЕРУША

На тротуаре установлен забор, однако, пешеходы все равно идут по ремонтируемой стороне улицы. Кто-то обходит по проезжей части, кто-то – по траве.

Тем временем продолжается ремонт и проезжей части улицы Горького. Работы ведут со стороны выезда из Калининграда.

Ранее губернатор Антон Алиханов раскритиковал очередность выполнения работ.

- Начали от Окружной. Я лично считаю, что это не совсем правильно. В летние месяцы как раз надо было бы знаться центром города для того, чтобы в сентябре, когда дети в школу пойдут, не было огромных пробок и проблем, - говорил Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде запустили «горячую линию» по вопросам продажи молочных товаров по новым правилам
Пассажиропоток аэропорта «Храброво» увеличился на 12%
В Светлогорске до 16 августа возможны перебои с электричеством
В мэрии рассказали, на каких улицах Калининграда пройдет ремонт на этой неделе
Оксана Акиньшина представит в Калининграде фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой»
Алиханов – о долгострое в Балтийске: Надеемся, через полтора года дом будет сдан
Министр: Чаще всего через портал госуслуг калининградцы записываются к врачу
Депутат из Черняховска лишился мандата из-за конфликта интересов
Полиция Гурьевска объявила в розыск 17-летнюю девочку
На улице Спортивной в Калининграде сбили 13-летнего велосипедиста
В Калининграде в СНТ «50 лет Октября» выявили несанкционированные выпуски сточных вод
Калининградец пригрозил сжечь автомобиль гособвинителя в суде