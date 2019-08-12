2019-08-12T16:37:02+03:00
Общество

Полиция Гурьевска объявила в розыск 17-летнюю девочку

Виктор Сергеев
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Отдел полиции по Гурьевскому района объявил в розыск 17-летнюю Илону Григорьеву. 11 августа девочка ушла из дома и до настоящего времени её местонахождение не установлено, сообщает пресс-служба регионального управления МВД

Приметы: на вид 16-18 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы короткие русые.

Была одета: футболка черного цвета, джинсы черного цвета, кроссовки бежевого цвета.

Полиция просит сообщить информацию о местонахождении девушки по телефонам: 8 (40151) 3-07-69 (дежурная часть), 8(40151) 3-07-02, 552-604 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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